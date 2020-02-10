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В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе по сравнению с предыдущей снизилась на 13%, сообщил оператор энергопередающей системы Litgrid.
Elektra
Elektra
© Unsplash

В ценовой зоне Литвы биржи Nord Pool 3-9 февраля электроэнергия стоила в среднем 27,3 евро за мегаватт-час – на 46% меньше, чем в такой же период 2019 года.

В Латвии и Эстонии электроэнергия тоже подешевела на 13% соответственно и стоила столько же, сколько в Литве. Цены системы биржи за неделю снизилась на 15%, в Польше она осталась такой же, как на предыдущей неделе, а в четвертой зоне Швеции она выросла на 2%.

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Потребление электроэнергии в странах Балтии за неделю снизилось на 4%.

Эти три страны вместе взятые на прошлой неделе выработали 68% всей потребленной в них электроэнергии (выработали 415 гигаватт-часов) – это на 14% меньше, чем на предыдущей неделе.

В Эстонии местная вырботка обеспечила 105% всей потребности страны (208 гигаватт-часов из 198 гигаватт-часов потребности), в Латвии – 85% (131 из 155 гигаватт-часов), в Литве – 29% (76 из 261 гигаватт-часов).

В Литве выработка увеличилась на одну четверть, а в Латвии и Эстонии уменьшилась на 16% и на 21% соответственно.

ru.DELFI.lt
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