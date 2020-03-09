Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подешевела на 11%

В ценовой зоне Литвы биржи Nord Pool 2-8 марта электроэнергия стоила 29,4 евро за мегаватт-час – это примерно на 30% меньше, чем за такой же период прошлого года.
В Латвии и Эстонии цена на электроэнергию на прошлой неделе снизилась на 12,2% и на 12,7% соответственно до 29,4 евро за мегаватт-час в каждой стране. Цена системы NordPoo осталась стабильной и составляла 12,8 евро за мегаватт-час.
В Литве объёмы местной выработке сократились на 22% до 84 гигаватт-часов и обеспечивали 34% всего потребления электроэнергии в стране, которое составляло 247 гигаватт-часов.
Ветроэлектростанции на прошлой неделе выработали 22% всей произведённой в стране электроэнергии, тепловые электростанции – 13%, гидроэлектростанции – 27%. Наиболее заметно сократились объёмы выработки ветроустановками – зафиксирован спад на 43% до 19 гигават-часов.
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