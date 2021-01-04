Litgrid: электроэнергия в Литве подорожала за неделю на 24%

В период 28 декабря - 3 января в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 39,5 евро за мегаватт-час. Столько же она стоила и в Латвии, и в Эстонии, подорожание электроэнергии в этих странах было примерно таким же, как в Литве.
Оператор отмечает, что несмотря на повышение цена н электроэнергию в Литве оставалась на 26% ниже, чем в середине декабря.
Потребление электроэнергии в Литве на прошлой неделе составило 230 гигаватт-часов - это на 3% больше, чем в последнюю неделю 2019 года.
В Литве на прошлой неделе было выработано 77 гигаватт-часов электроэнергии - на 3% меньше, чем на предыдущей. Местная выработка обеспечила 34% всего потребления электроэнергии в стране.
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