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В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе по сравнению с позапрошлой снизилась на 12% и была самой низкой в странах Балтии, сообщил оператор энергопередающей системы Litgrid.
Litgrid: электроэнергия в Литве подешевела за неделю на 12%
© Shutterstock

7-13 сентября электроэнергия в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool стоила 38,2 евро за мегаватт-час. В Латвии фиксировалось снижение цены - на 9% до 39,8 евро, в Эстонии - также на 9% до 39,2 евро за мегаватт-час.

В Литве потребление электроэнергии увеличилось на 1% до 223 гигаватт-час. Производство электроэнергии выросло на 12% и обеспечило 56% потребностей страны в электроэнергии. Всего в Литвы было произведено 125 гигаватт-час электроэнергии.

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