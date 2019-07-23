На прошлой неделе средняя цена на электроэнергию в торговых зонах биржи оптовой торговли электроэнергией Nord Pool выросла на 9% и составила 42,3 евро за мегаватт-час. Litgrid сообщает, что крупнейший недельный скачок цены на электроэнергию был в Польше, здесь она достигла 57,1 евро.
По мнению экспертов независимого поставщика электроэнергии Elektrum Lietuva, ценовые изменения в странах Северной Европы были обусловлены сокращением осадков и уменьшением уровня воды на ГЭС, которые работали достаточно интенсивно. От падения цены сдерживало и сокращение производства на ветряных установках.
В Литве производство ветряной электроэнергии сократилось на 46% в среднем до 41 мегаватт-часов, в Латвии – на 24% до 9 мегаватт-часов. Только в Эстонии оно увеличилось на 25% до 37 мегаватт-часов.
Местное производство электроэнергии в Литве сокращалось вторую неделю подряд – на сей раз на 4%, что было обусловлено сокращение производства на ветряных установках на 46%. ГЭС увеличили производство электроэнергии на 18%, ТЭС – на 1%.
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