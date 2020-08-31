Litgrid: электроэнергия у Литве за неделю подешевела на 10,5%

В период 24-30 августа электроэнергия в ценовой зоне Литвы на Nord Pool стоила 44,39 евро за мегаватт-час. В Латвии электроэнергия подешевела на 9,9% до 44,71 евро, а в Эстонии - на 4,5% до 44,48 евро за мегаватт-час.

В Литве потребление электроэнергии на прошлой неделе сократилось на 1% до 224 гигаватт-часов, однако выработка электроэнергии в стране выросла на 23% и обеспечивала 53% потребления электричества в стране. В Литве на прошлой неделе было выработано в общей сложности 118 гигаватт-часов электроэнергии.