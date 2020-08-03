Litgrid: частичные испытания энергосистемы в изолированном режиме завершены

Компания Litgrid в воскресенье сообщила, что они прошли слаженно и уже завершены.
Первые результаты испытания показывают, что производители электроэнергии готовы к изолированной работе в аварийном режиме, управлению частотой и реагированию на ее изменения в случае необходимости.
В испытаниях участвовали 7-й и 9-й блоки электростанции Lietuvos elektrine, Каунассккая термофикационная электростанция, Паневежская электростанция и электростанция компании Orlen Lietuva, а также Круонисская гидроаккумулируюшая электростанция, перемычка NordBalt и перемычка с Польшей LitPol Link.
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