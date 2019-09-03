Litgrid: цены на электроэнергию в Литве за неделю выросли на 6%

Средняя оптовая недельная цена на бирже Nord Pool также увеличилась на 6% до 41,8 евро/МВтч, с пиковым показателем в Польше - 61,8 евро/МВтч. В большинстве стран региона рост цен был обусловлен сокращением производства электроэнергии ветровыми электростанциями и другими возобновляемыми источниками энергии.

Цены на электроэнергию в странах Балтии почти неуклонно росли вследствие сокращения импорта электроэнергии из Скандинавии и третьих стран, и увеличения внутреннего производства тепловых электростанций.

В то же время общий объём выработки электроэнергии ветровыми электростанциями в странах Балтии упал на 19%. В Эстонии ветроэнергетика сократилась на 50% до 32 МВтч, в Латвии - на 22% до 7 МВтч, а в Литве - увеличилась на 22% до 58 МВтч.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии увеличилось на 2% до 505 ГВтч, страны вместе произвели 60% потреблённой электроэнергии.