Litgrid: цены на электроэнергию в Литве за неделю выросли на 6%

Средняя оптовая недельная цена на бирже Nord Pool также увеличилась на 6% до 41,8 евро/МВтч, с пиковым показателем в Польше - 61,8 евро/МВтч. В большинстве стран региона рост цен был обусловлен сокращением производства электроэнергии ветровыми электростанциями и другими возобновляемыми источниками энергии.
Цены на электроэнергию в странах Балтии почти неуклонно росли вследствие сокращения импорта электроэнергии из Скандинавии и третьих стран, и увеличения внутреннего производства тепловых электростанций.
В то же время общий объём выработки электроэнергии ветровыми электростанциями в странах Балтии упал на 19%. В Эстонии ветроэнергетика сократилась на 50% до 32 МВтч, в Латвии - на 22% до 7 МВтч, а в Литве - увеличилась на 22% до 58 МВтч.
Общее потребление электроэнергии в странах Балтии увеличилось на 2% до 505 ГВтч, страны вместе произвели 60% потреблённой электроэнергии.
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