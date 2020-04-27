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Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве за прошлую неделю выросла на 27% и достигла 28,1 евро за мегаватт-час, вернувшись таким образом на уровень начала года, - сообщает оператор сети электропередачи Litgrid.
Elektra
Elektra
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По данным Litgrid, такая цена на электроэнергию была и в Латвии и Эстонии, где ее недельный рост составил соответственно 26 и 20 процентов. Цена на электроэнергию на бирже NordРool после шести недель последовательного снижения на прошлой неделе выросла на 23% до 5,5 евро за мегаватт-час.

„Наибольшее влияние на такое изменение цены оказала снизившаяся ветровая генерация. Всё же климатические условия являются очень благоприятными, можно ожидать крупных водных ресурсов в Скандинавии из-за таяния снегов, поэтому похоже, что в ближайшие недели цены останутся низкими", - заявил глава Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.

В Литве потребление электроэнергии за неделю увеличилось на 1%, в то же время производство электроэнергии в стране снизилось на 18% и обеспечило 34% энергопотребления Литвы (производство 71 гигаватт-час и потребление электроэнергии 209 гигаватт-час).

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