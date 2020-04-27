По данным Litgrid, такая цена на электроэнергию была и в Латвии и Эстонии, где ее недельный рост составил соответственно 26 и 20 процентов. Цена на электроэнергию на бирже NordРool после шести недель последовательного снижения на прошлой неделе выросла на 23% до 5,5 евро за мегаватт-час.
„Наибольшее влияние на такое изменение цены оказала снизившаяся ветровая генерация. Всё же климатические условия являются очень благоприятными, можно ожидать крупных водных ресурсов в Скандинавии из-за таяния снегов, поэтому похоже, что в ближайшие недели цены останутся низкими", - заявил глава Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.
В Литве потребление электроэнергии за неделю увеличилось на 1%, в то же время производство электроэнергии в стране снизилось на 18% и обеспечило 34% энергопотребления Литвы (производство 71 гигаватт-час и потребление электроэнергии 209 гигаватт-час).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве открылись уличные кафе, но людей в них мало: многим еще не выгодно открываться
С 27 апреля в Литве открылись уличные кафе. Вильнюсский...
Министр здравоохранения: вероятность отмены карантина с 11 мая - минимальная (34)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига 27...
Палангские предприниматели придумали как обойти запрет на предоставление услуг (5)
Паланга – один из немногих муниципалитетов Литвы , в...
Новый этап карантина в Литве: откроются кафе, парикмахерские и музеи (72)
С 27 апреля в Литве вступает в силу новый этап смягчения...
В Литве зафиксирован 44-й случай смерти от коронавируса (5)
Национальный центр общественного здравоохранения...