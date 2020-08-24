Litgrid: цена на электроэнергию в Литве за неделю выросла на 22%

В период 17-23 августа электроэнергия в ценовой зоне Литвы энергобиржи Nord Pool стоила 49,6 евро за мегаватт-час. Такой же недельная цена была и в Латвии, где электроэнергия подорожала примерно так же, как в Литве. Цена на электроэнергию в Эстонии повысилась примерно на 24% до 46,6 евро за мегаватт-час.

Потребление электричества в Литве оставалось стабильным и на прошлой неделе составило 226 гигаватт-часов. Между тем выработка электроэнергии в стране сократилась на 15% до 95 гигаватт-часов.