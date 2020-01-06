Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 24%, сообщил оператор энергопередающей системы Litgrid.
Vilnius
© DELFI / Andrius Ufartas

С 30 декабря по 5 января электроэнергия в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool стоила 27,4 евро за киловатт-час. Это самая низкая цена в Литве с 2018 года, одновременно она на 41% меньше, чем средняя цена во время первой недели 2019 года.

В Латвии и в Эстонии цена также снизилась на 24%, а в целом в системе Nord Pool она упала на 18%.

По сообщению Litgrid, падение цены на электроэнергию в Балтийских странах вызвал рост производства электроэнергии на ветряных установках, продолжающийся праздничный период и общее снижение цен на электроэнергию в регионе.

Потребление электроэнергии в Балтийских странах выросло на 2% до 539 гигаватт. Литва, Латвия и Эстония вместе произвели 60% потребленной ими электроэнергии.

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