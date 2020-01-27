Litgrid: цена на электроэнергию в Литве за неделю почти не изменилась

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Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе по сравнению с предыдущей неделей повысилась на 1%, сообщил оператор энергопередающей системы Litgrid.
В ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool 20-26 января электроэнергия стоила в среднем 30,9 евро за мегаватт-час – это на 52% меньше, чем в такой же период 2019 года.
В Латвии и в Эстонии цена на электроэнергию за неделю повысилась на 1% в каждой и была такой же, как в Литве. Цена системы биржи Nord Pool снизилась на 14% до 20,8 евро за мегаватт-час.
Страны Балтии на прошлой неделе выработали 79% всей потребленной ими электроэнергии.
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