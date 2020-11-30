Litgrid будет вести переговоры с эстонцами и латышами о новой методике торговли электроэнергией

Это было сделано после того, как в ноябре Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) Литвы не утвердил новую методику, согласованную операторами и министрами энергетики трех стран, поскольку она не отвечает интересам Литвы.

"Litgrid сделала изменения и направила обновленное предложение по методике операторам Латвии и Эстонии. Дальнейшие шаги будут планироваться после получения ответов операторов", – сообщили BNS в Litgrid.

Эстонский оператор Elering подтвердил BNS, что получил проект Litgrid и готов обсудить изменения, если это необходимо, однако, по мнению компании, нынешняя методика является достаточной.

"Компания считает, что методика является достаточной для подсчета пропускной способности, и в данный момент изменения не требуются, кроме того, может возникнуть путаница среди участников рынка по причине непоследовательности. Новая методика сокращает пропускные способности, выделенные под торговлю с Россией, на 30%", – комментировала BNS представитель Elering по связям с общественностью Катлин Клемер.

Она отметила, что Elering оценивает согласованную операторами методику как "хороший компромисс".

По мнению литовского регулятора, новая методика не обеспечивает преграду для попадания белорусской электроэнергии на литовский рынок, поэтому он требует усовершенствования. Между тем, Латвия и Эстония утвердили эту методику. На минувшей неделе Латвия начала торговать по ней электроэнергией с Россией.