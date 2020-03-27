Морская перемычка – крупнейший проект по синхронизации Балтийских стран с материковой Европой. Консультанты будут осуществлять надзор за исследованиями технической спецификации проекта и морского дна.

"Саму техническую спецификацию этот консультант готовит не будет, лишь оценивать, совершенствовать и предоставлять целевые консультации при возникновении проблем. Работ, связанных с исследованием морского дна, для него мы не планируем", – прокомментировала BNS компания Litgrid.

Как отмечает предприятие, конкурс консультантов может быть объявлен в апреле, а договор можно было бы подписать в июле или августе. Конкурс подрядчиков на прокладку морского кабеля намечается объявить в начале следующего года.

Правительство в феврале объявило, что уже началось планирование территорий под строительстве перемычки, завершено исследование трассы морского кабеля, идёт подготовка к исследованию морского дна.

Морскую перемычку постоянного тока (HVDC) до 700 мегаватт намечается прокладывать в 2021-2025 годах.

Весной будет подана заявка в Евросоюз на предмет финансирования второго этапа проекта синхронизации. Harmony Link и связанная с ней инфраструктура потребует самых больших инвестиций в проекте синхронизации. Стоимость всего проекта составляет около 1,6 млрд евро.