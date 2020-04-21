Lindex увольняет 23 работника

Об этом предприятие информировало во вторник Службу занятости. По данным Фонда социального страхования, у Lindex в Литве сейчас 74 работника.

Последний раз финансовый отчет компания Lindex подавала за 2017 год - тогда её доходы были 7,340 млн евро, чистые убытки - 102,1 тыс. евро.

Lindex в Литве принадлежит финской компании Lindex.