Lindex увольняет 23 работника

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Одна из крупнейших в Северных странах сетей торговли одеждой - шведская Lindex увольняет в Литве 23 работника.
Об этом предприятие информировало во вторник Службу занятости. По данным Фонда социального страхования, у Lindex в Литве сейчас 74 работника.
Последний раз финансовый отчет компания Lindex подавала за 2017 год - тогда её доходы были 7,340 млн евро, чистые убытки - 102,1 тыс. евро.
Lindex в Литве принадлежит финской компании Lindex.
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