aA
После того, как Польша в полночь понедельника закрыла границы для всех иностранцев из-за коронавируса, на границе Литвы и Польши застряли порожние фуры, говорит Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava.
Linava: очереди на границе Литвы и Польши выросли до 30 км, застряли порожние фуры
© Haroldas Arelis

Очереди фур на погранпереходе Калвария во второй половине дня в понедельник достигали 30 км, подтвердил BNS представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.

"Причина – усиленный контроль польскими пограничниками. Мы проверяем быстро, и этот поток быстро рассосался бы. Но Польша пропускает очень небольшими темпами, проводится санитарный контроль, измерение температуры, таможенный контроль, проверка документов", – сказал BNS Г. Мишутис.

Статьи по теме:
Застрявшие на границе Германии и Польши литовцы блокируют дорогу  (5)
Премьер: правительство думает о переговорах с Польшей об открытии дополнительного погранперехода

Польша не ограничивает международные перевозки грузов, но если фуры идут порожними, то их могут не впустить.

По словам генерального секретаря Linava Мечисловаса Атрошкявичюса, пока проблема не решена, водители просто ждут на границе.

М. Атрошкявичюс не мог ответить, сколько перевозчиков сейчас застряло на границе.

Министр транспорта Ярослав Наркевич ранее в понедельник сказал, что вопрос порожних фур решается.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Торговые центры рассказали, что покупают жители Литвы (5)

После того как в Литве сообщили о введении карантина, в...

Минздрав Литвы: строгие правила самоизоляции, за нарушение режима грозят санкции (17)

16 марта полиция Литвы сообщила о том, что за сутки...

Зафиксированы еще 3 новых случая заражения коронавирусом (73)

В понедельник установлены еще три новых случая...

Правительственный план поддержки бизнеса Литвы: 10 важнейших мер (6)

Правительство Литвы в понедельник утвердило...

В Литве действует карантин: 22 важных указания и рекомендации (130)

С 16 марта из-за угрозы коронавируса в Литве на две...

|Maža didelių žinių kaina