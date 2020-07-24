Linava: на границе с Литвой со стороны Беларуси стоят 1100 грузовиков

По его словам, водители ждут в очереди, которая постоянно движется, не создаются условия для их отдыха.

"В последнее время ситуация очень сложная, ведь потеря 3,5 суток на границе - это роскошь. Говорят о большом потоке, о каких-то поломках... На белорусской стороне нет площадок для ожидания, нет условий, чтобы спокойно ждать несколько суток", – сказал глава Linavа.

Очереди на границе появились и с литовской стороны. Пограничники говорят, что такая ситуация сложилась с марта, когда ввели карантин. Водители ждут в очередях по 8 часов.

По данным дирекции КПП, на площадке в Шальчининкай стоят 34 тягача.