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На территории Беларуси у границы с Литвой стоят 1100 тягачей, сказал LRT генсек Литовской национальной ассоциации перевозчиков Linava Мечисловас Атрошкявичюс.
Linava: на границе с Литвой со стороны Беларуси стоят 1100 грузовиков
© DELFI / Kiril Čachovskij

По его словам, водители ждут в очереди, которая постоянно движется, не создаются условия для их отдыха.

"В последнее время ситуация очень сложная, ведь потеря 3,5 суток на границе - это роскошь. Говорят о большом потоке, о каких-то поломках... На белорусской стороне нет площадок для ожидания, нет условий, чтобы спокойно ждать несколько суток", – сказал глава Linavа.

Очереди на границе появились и с литовской стороны. Пограничники говорят, что такая ситуация сложилась с марта, когда ввели карантин. Водители ждут в очередях по 8 часов.

По данным дирекции КПП, на площадке в Шальчининкай стоят 34 тягача.

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