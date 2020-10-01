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В связи с тем, что Беларусь в последнее время ужесточила требования к работе литовских автоперевозчиков, президент Литовской национальной ассоциации автоперевозок Linava говорит, что ситуация стабилизировалась. И все же часть потока грузов перевозчики стараются направлять через латвийско-российскую границу, в объезд Беларуси.
Linava: грузоперевозки через Беларусь стабилизировались
© AFP / Scanpix

"Работа на границе стабилизировалась, автомобили проверяются на границе и едут дальше, но на внутреннюю таможню их уже не направляют", - сказал BNS Ромас Аустинскас.

Генеральный секретарь Linava Зенонас Буйвидас сказал, что часть перевозчиков старается направлять грузовики через границу Латвии и России, в объезд Беларуси.

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Однако, как сказал З. Буйвидас BNS, в таком случае "начинаются заторы на границе между Латвией и Беларусью".

Начальник Отдела превенции Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис в четверг сказал BNS, что ситуация на литовско-белорусской границе сейчас обычная.

Между тем на погранпереходе Терехово, что на латвийско-российской границе, сейчас ожидает около 200 грузовиков, однако это нормальная ситуация, говорит Г. Мишутис, ссылаясь на данные латвийских пограничников.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в середине сентября заявил, что Беларусь закрывает границы с Литвой и Польшей, однако пограничники утверждают, что движение на границе Литвы и Беларуси осуществляется без изменений.

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