Linas Agro за 4,8 млн евро построит торговый центр в Латвии

Руководитель отдела маркетинга Linas Agro Дайва Кизярскене отметила, что летом следующего года появится центр, предназначенный для двух дочерних компаний группы в Латвии – Dotnuva Baltic и Linas Agro.
"В одном современном здании будет и торговая часть, где будут торговать семенами, удобрениями, химией, и будет техническое подразделение, где будет экспозиция тракторов и прочей техники, сервисные залы, склады запасных частей", - сказала BNS Кизярскене.
В конце сентября PST и Linas Agro подписали сделку на сумму 3,5 млн. евро (без НДС), сообщила в четверг PST. По сообщению компании, центр будет построен в Озолниекском крае в центральной Латвии, его площадь составит 3,3 тыс. кв. метров. Строительные работы планируется завершить в июне следующего года.
Кизярскене сообщила BNS, что еще около 0,5 млн. евро выделят на оборудование, мебель, прочие нужды, поэтому общая стоимость проекта составит 4 млн. евро (без НДС).
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