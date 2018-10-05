Linas Agro за 4,8 млн евро построит торговый центр в Латвии

Литовская инвестиционная компания, работающая в сфере сельского хозяйства, Linas Agro Group приблизительно за 4,8 млн. евро (с НДС) построит центр торговли сельскохозяйственной техникой и техническими услугами в Латвии. Центр будет строить одна из крупнейших в Литве строительных компаний Panevezio statybos trestas (PST).
Į Kėdainių areną šalies žemdirbius viliojo aktualios temos apie žemės ūkio ateitį bei naujausių technikos modelių ekspozicija.
© Organizatorių nuotr.

Руководитель отдела маркетинга Linas Agro Дайва Кизярскене отметила, что летом следующего года появится центр, предназначенный для двух дочерних компаний группы в Латвии – Dotnuva Baltic и Linas Agro.

"В одном современном здании будет и торговая часть, где будут торговать семенами, удобрениями, химией, и будет техническое подразделение, где будет экспозиция тракторов и прочей техники, сервисные залы, склады запасных частей", - сказала BNS Кизярскене.

В конце сентября PST и Linas Agro подписали сделку на сумму 3,5 млн. евро (без НДС), сообщила в четверг PST. По сообщению компании, центр будет построен в Озолниекском крае в центральной Латвии, его площадь составит 3,3 тыс. кв. метров. Строительные работы планируется завершить в июне следующего года.

Кизярскене сообщила BNS, что еще около 0,5 млн. евро выделят на оборудование, мебель, прочие нужды, поэтому общая стоимость проекта составит 4 млн. евро (без НДС).

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