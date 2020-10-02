"Мы уверены, что этот шаг откроет перед нами новые возможности и позволит закрепиться в секторе производства продуктов питания, а также создать вертикально интегрированное предприятие по производству сельхозпродукции и продуктов питания", - сказал для пресс-релиза председатель правления Linas Agro Group Дарюс Зубас.

Компания подписала договор купли-продажи с акционерами зерноперерабатывающего предприятия Kauno grudai, птицефабрик Kaisiadoriu paukstynas и Vilniaus paukstynas, она хочет купить контрольные пакеты акций этих и связанных с ними предприятий.

Обща сумма сделки не сообщается. На нее понадобится разрешение Совета по конкуренции. Завершить сделку предполагается весной 2021 года.

"Действуя на международном рынке, мы видим, как свои активы и виды бизнеса объединяют гиганты мирового рынка, вытесняя с рынка более мелкие предприятия. Мы понимаем, что литовскому бизнесу тоже нужно объединяться как можно скорее", - сказал Барштис для пресс-релиза.

По словам Зубаса, будущая объединенная компания обеспечит стабильность местным фермерам и производителям на рынке Евросоюза (ЕС), особенно в конкуренции с более крупными компаниями Польши и Скандинавии.

Консолидированная выручка Linas Agro Group за 12 месяцев финансового года 2019–2020 снизилась на 11% до 658 млн евро. Чистая прибыль группы была 8,7 млн евро, между тем за предыдущий год она понесла убытки в размере 4,9 млн евро.

Консолидированная выручка KG Group в 2019 году выросла на 7,5% до 562,74 млн евро, чистая прибыль уменьшилась на 29,9% до 5,36 млн евро.