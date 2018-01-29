Ликвидируется лицензия туроператора Travelonline Baltics

Заведующий Отделом по надзору за туристической деятельностью ДТ Тадас Жянтялис говорит, что убытков туристов, возможно, удастся избежать.
"Благодаря тесному сотрудничеству и обмену информацией с другими туроператорами, путевки которых перепродавал Travelonline Baltics, а также со страховой компанией, финансовых убытков туристов, возможно, удастся избежать вообще", - сказал Т. Жянтялис для пресс-релиза.
Глава компании Эгле Лянковичене и акционер Паулюс Ясайтис в течение 5 лет не смогут заниматься организацией путешествий.
Деятельность Travelonline Baltics застрахована в филиале компании BTA Baltic Insurance Company в Литве (BTA), а сумма страховки составляет 120 тыс. евро. Согласно данным, собранным ДТ, компания Travelonline Baltics заключила 44 договора о продаже путевок со 122 туристами.
С Travelonline Baltics связаны следующие порталы - сайты сетевой торговли: easytravel.lt, toptravel.lt, judek.lt, keliones.lt, kruizai.lt, skrydziai.lt, 24fly.com, 24fly.lt, rezervacijos.lt, viesbuciai.lt и kelionesinternetu.lt.
Единственным акционером Travelonline Baltics является контролируемая П. Ясайтисом компания Aviahero. В 2016 году выручка туроператора была 2,113 млн. евро, чистая прибыль - 5,5 тыс. евро.
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