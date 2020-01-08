В новом пятиэтажном здании запланированы производственные помещения. Общая площадь здания 11 200 кв. м. Там обоснуются лаборатории, будут производить лазерные системы, проводить научные исследования. Планируют трудоустроить около 200 человек.
Также будет обустроен блок чистых помещений – это производственные помещения, отвечающие высшим стандартам чистоты, в них будут собирать сверхчувствительные лазерные компоненты.
Напомним, что Light Conversion -лидер по производству лазеров в Литве, экспортирующий свою продукцию в более чем 40 стран мира.
В 2018 году компания открыла в Вильнюсе новый научно-исследовательский комплекс – без производства, в проводят научные исследования и создают современные лазеры.
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