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В некоторых регионах Литвы поток почтовых посылок во время карантина - 23-29 марта по сравнению с 9-15 марта - вырос на 75%, а за год - в марте по сравнению с мартом прошлого года - рост по всей Литве составил 90%, сообщает литовская почтовая компания Lietuvos pastas.
Lietuvos pastas: объёмы посылок во время карантина выросли в разы
© Itar-Tass / Scanpix

"Карантин побудил жителей небольших городов делать покупки по интернету и пользоваться современными методами пересылки. Это давно ожидаемое изменение", - сказал для пресс-релиза директор Lietuvos pastas по маркетингу и продажам Норбертас Жёба.

Больше всего посылок отправляется в крупные города, а абсолютным лидером является Вильнюс, где их за первые две недели карантина стало больше на 47%, в Клайпеде - на 45%, в Каунасе - на 29%.

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Несмотря на большой рост, в регионах посылки составляют всего 30% всех посылок в Литве, а на Вильнюс приходится около 40%.

В марте по сравнению с мартом прошлого года поток почтовых посылок вырос в Литве почти на 90%. Почти во всех городах, где уже были терминалы LP Express, рост составляет 50% и больше.

ru.DELFI.lt
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