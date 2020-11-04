"Масштабы деятельности уменьшаются, однако авиасообщение обеспечивается. Ситуация в авиации очень динамичная и стремительно меняется с учетом множества факторов", - сказал BNS представитель предприятия Тадас Василяускас.
По его словам, в Вильнюсском и Каунасском аэропортах, помимо пассажирских полетов, ежедневно выполняются грузовые полеты, чартерные и военные полеты, а также полеты, связанные с техобслуживанием самолетов.
В настоящее время самолеты из Литвы и в Литву летают по 32 направлениям, однако эта цифра постоянно меняется. Год назад было 80 направлений.
Совокупный пассажиропоток за год (в октябре по сравнению с октябрем прошлого года) уменьшился на 88%, а число полетов - на 62%.
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