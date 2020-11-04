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Несмотря на распространение коронавируса в странах Европы и введение правительствами строгих ограничений, ни одна авиакомпания, самолеты которой сейчас летают в Литву, пока не сообщила о прекращении деятельности или сокращении числа полетов в ноябре или декабре, утверждает объединяющая три крупнейших аэропорта Литвы компания Lietuvos oro uostai.
Vilniaus oro uosto VIP terminalas ir konferencijų centras
Vilniaus oro uosto VIP terminalas ir konferencijų centras
© Vilniaus oro uostas

"Масштабы деятельности уменьшаются, однако авиасообщение обеспечивается. Ситуация в авиации очень динамичная и стремительно меняется с учетом множества факторов", - сказал BNS представитель предприятия Тадас Василяускас.

По его словам, в Вильнюсском и Каунасском аэропортах, помимо пассажирских полетов, ежедневно выполняются грузовые полеты, чартерные и военные полеты, а также полеты, связанные с техобслуживанием самолетов.

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В настоящее время самолеты из Литвы и в Литву летают по 32 направлениям, однако эта цифра постоянно меняется. Год назад было 80 направлений.

Совокупный пассажиропоток за год (в октябре по сравнению с октябрем прошлого года) уменьшился на 88%, а число полетов - на 62%.

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