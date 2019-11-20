Lietuvos gelezinkeliai увеличит перевозку грузов НК Orlen Lietuva

Предусматривающий это девятилетний договор в понедельник подписали гендиректор LG Cargo Эгидиюс Лазаускас и глава Orlen Lietuva Михал Рудницкий, сообщили в Lietuvos gelezinkeliai.
Э. Лазаскас отметил, что новое соглашение обеспечит развитие грузоперевозок.
По словам главы правления Orlen Даниэля Обайтека, соглашение было особо важным, поскольку компания планирует крупные инвестиции в модернизацию Мажейкяйского нефтеперерабатывающего завода.
"В этом контексте договор сотрудничества очень важен, свидетельствует об улучшающихся отношениях и выгоде для бизнеса обоих сторон", – отметил Д. Обайтек.
Orlen Lietuva является одним из крупнейших клиентов Lietuvos gelezinkeliai. За год компания перевозит около 9 млн тонн грузов Orlen Lietuva, а в направлении Польши в этом году было перевезено несколько сотен тонн продукции.
В июне 2017 года компании после длительных переговоров и разбирательств подписали соглашение о тарифах на перевозки грузов.
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