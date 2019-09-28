Lietuvos gelezinkeliai снова продлила конкурс на электрификацию участка Вильнюс-Клайпеда

Государственной компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) не удается завершить объявленный более полутора лет назад конкурс на электрификацию участка железной дороги Вильнюс - Клайпеда протяженностью 250 млн евро – компания еще на неделю продлила срок подачи предложений.
© Lietuvos geležinkeliai

Lietuvos gelezinkeliai ждала квалифицированных предложений до 16 июля, но в середине июля срок был продлен до 19 августа, а впоследствии – до 27 сентября. Теперь срок подачи предложений продлен до 4 октября, подтвердил BNS представитель Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас.

Он не комментировал, почему принято решение еще раз отложить срок подачи предложений.

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По данным BNS, в середине июля конкурс был продлен потому, что компания опасалась, что может не поступить ни одного предложения, поскольку потенциальные подрядчики и компания не договорились о проекте будущего договора. В конце июля о выходе из конкурса объявил один из его участников – французская группа по строительству инфраструктуры Eurovia и ее дочернее предприятие Eurovia Lietuva.

В конкурсе, по данным BNS, также участвует консорциум Inabelec, в который входят испанские Elecnor и Instalaciones Inabensa, французская Alstom, Kauno tiltai вместе с крупнейшим акционером – польской Trakcja PRKiI, испанская Cobra Instalaciones Y Servicios, а также консорциум, который представляет литовская компания ATEF-Euroope.

В конкурсе участвовала и литовская компания инженерных решений Telekonta, однако в апреле она была исключена из конкурса, потому что не соответствовала квалификационным требованиям. Telekonta обжаловала это решение Lietuvos gelezinkeliai в суде, однако и Вильнюсский окружной суд, и Апелляционный суд Литвы отклонили жалобу компании.

Конкурс на электрификацию Вильнюсского железнодорожного узла и участка Кайшядорис-Клайпеда Литовские железные дороги объявили в декабре 2017 года. Планируется, что после проведения проекта в жизнь в Литве по электрифицированной железной дороге будет перевозиться более трех четвертей всех грузов и две трети пассажиров.

Сейчас протяженность электрифицированных железных дорог в Литве составляет 9% всей ж/д сети. Как сообщает Lietuvos gelezinkeliai, это самый низкий показатель в Евросоюзе, где электрифицированные железные дороги составляют в среднем 52,7%.

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