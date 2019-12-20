Lietuvos gelezinkeliai подписала договор с Elecnor на 363 млн евро

Договор подписали глава Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка, заместитель директора компании Каролис Санковскис и директор железнодорожного управления Elecnor Хуан Гардеацабаль Эгуя.
М. Бартушка отметил, что проект создаст экономическую стоимость на сумму около 500 млн евро, кроме этого, поможет очищению окружающей среды.
"Это важно не только по экономическим причинам, но и по экологическим. Мы сокращаем выбросы CO2, а выгода от сокращения превышает 700 млн евро", – заявил на церемонии подписания М. Бартушка.
Договор с консорциумом компаний Elecnor и Instalaciones Inabensa Lietuvos gelezinkeliai подписала с разрешения министра трансопорта и коммуникаций Ярослава Наркевича и после истечения срока обжалования результатов конкурса.
Lietuvos gelezinkeliai намерена завершить проект вовремя, то есть до конца 2023 года. Еврокомиссия выделила на этот проект 200 млн евро помощи.
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