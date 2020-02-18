aA
Государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) в прошлом году инвестировали в ремонт и обновление основных путей 30,4 млн евро – на 24,1% больше, чем в 2018 году (24,5 млн евро).
Lietuvos gelezinkeliai обновила основные пути на сумму 30,4 млн евро
© Lietuvos geležinkeliai

Компания в прошлом году модернизировала более 83 км ж/д путей – на 43% больше, чем в прежние годы, когда было обновлено 28 км путей, сообщила Lietuvos gelezinkeliai.

"В течение ближайших нескольких лет мы наметили ежегодно инвестировать по 40 млн евро и на эти деньги ежегодно модернизировать в среднем по 80 км путей", – сказал для пресс-релиза гендиректор компании Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura Каролис Санковскис.

Предприятие группы Литовских железных дорог Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura постоянно осуществляет надзор почти за 2 тыс. км железнодорожной сети. На ее ремонт на период 2014-2024 годов намечается выделить 247 млн евро. За эти деньги будет модернизировано 640 км путей – почти треть всей ж/д сети страны.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

По восстановленному участку железной дороги в Реньге прошёл первый грузовой состав (9)

По восстановленной недавно ветке железной дороги из...

"Фейл Baltica": денег нет, сроки поджимают, страны обвиняют друг друга. Почему скоростной балтийский поезд сходит с рельс (39)

На встрече в Таллинне в грядущую пятницу...

TOP новостей

Girteka Vladimiras Apalinskis

Журналисты немецкого телеканала рассказали о зарплатах водителей компании Girtekа (29)

Girteka не платит справедливые зарплаты и использует своих...

Налог на автомобили в Литве еще не вступил в силу, но на рынке уже фиксируют изменения (20)

"Разговоры о введении налога на загрязняющие...

Литовская полиция представила список улиц в 7 городах, где будут стоять новые радары (8)

После того как на литовских дорогах появились новые...

После скандала с эксплуатацией водителей закрывается литовская компания Vlantana Norge (3)

С 1 марта 2020 года закрывается работающая в Норвегии...

Весть о предложении, которое сделал полицейский изнасилованной девушке, достигла главы полиции (34)

В ночь на субботу в ночном клубе Metelicа была жестоко...

|Maža didelių žinių kaina