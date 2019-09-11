Находящаяся в госуправлении литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai начинает ремонтировать локомотивы Siemens дочерней компании по перевозке грузов LG Cargo. По словам главы компании Мантаса Бартушки, компания хочет получить и заказы на ремонт локомотивов в Польше, Украине, а также расширить спектр услуг в Европе.
© Lietuvos geležinkeliai

"Это хороший шаг и для самого нашего дочернего предприятия (Vilniaus lokomotyvu remonto depas, Вильнюсское локомотивное ремонтное депо, VLRD – BNS), повышающий компетенцию и расширяющий спектр ее услуг в Европе, ведь далее мы будем стремиться получать заказы на обслуживание локомотивов в Польше, Украине", – заявил М. Бартушка на пресс-конференции в среду.

Статьи по теме:
Выручка Lietuvos gelezinkeliai в этом году выросла на 2,5% до 228,9 млн евро  (5)
Суд остановил конкурс Lietuvos gelezinkeliai на закупку вагонов

По словам главы LG Cargo Эгидиюса Лазаускаса, локомотивы Siemens особенно важны для компании – они перевозят половину всех ее грузов.

"Мы конкурируем с железными дорогами других стран – Латвии и Польши. Поскольку грузы следуют из различных мест мира, для того, чтобы они следовали через Литву, мы должны быть более дешевыми, быстрыми, эффективными, чем другие", – сказал Э. Лазаускас.

Между тем, руководитель VLRD Альбертас Байоринас сказал, что компании ранее не доводилось ремонтировать западные локомотивы в таком объеме.

"Это большой вызов. До сих пор мы ремонтировали локомотивы, но западные локомотивы Siemens в таком объеме не делали", – отметил А. Байоринас.

М. Бартушка добавил, что ремонт 44 локомотивов собственными силами сэкономит 11 млн евро и обойдется почти в 35 млн евро, его планируется завершить к 2021 году

У Lietuvos gelezinkeliai в целом 199 локомотивов, из них 84 – магистральные.

Бизнес

Вывоз мусора в Вильнюсе подорожает на 38% (4)

Вывоз мусора в Вильнюсе с 2020 года подорожает на 38%. Это...

Lietuvos gelezinkeliai надеется ремонтировать польские и украинские локомотивы

Находящаяся в госуправлении литовская железнодорожная...

У границы с Литвой поляки строят новый торговый центр (6)

Закупающиеся в Сейнах жители Литвы будут приносить...

Сменится руководство компании Snaigė

Гедиминас Чейка, возглавлявший в течение 12 лет...

Минфин Литвы: рост экономики в этом году замедлится (1)

Министерство финансов Литвы не меняет прогнозы – в 2020...

TOP новостей

Жителям Западной Европы есть чему поучиться у литовцев: плата меньше, а активность выше (29)

Система сбора депозита в Литве показывает отличные...

Saulius Skvernelis Vilniaus nacionalinio stadiono projektas

Премьер Литвы: национальный стадион у нас будет не в столице, а в Каунасе (17)

Литовский национальный стадион будет не в столице, а в...

Вывоз мусора в Вильнюсе подорожает на 38% (4)

Вывоз мусора в Вильнюсе с 2020 года подорожает на 38%. Это...

Страстные ночи в Клайпеде: свидания в автомобилях на "аллее секса" (39)

Когда молодой человек из Клайпеды хочет впервые...

Правительство: разносить пенсии будет только Lietuvos pastas (1)

Правительство в среду обязало разносить пенсии до...