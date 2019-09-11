Lietuvos gelezinkeliai надеется ремонтировать польские и украинские локомотивы

"Это хороший шаг и для самого нашего дочернего предприятия (Vilniaus lokomotyvu remonto depas, Вильнюсское локомотивное ремонтное депо, VLRD – BNS), повышающий компетенцию и расширяющий спектр ее услуг в Европе, ведь далее мы будем стремиться получать заказы на обслуживание локомотивов в Польше, Украине", – заявил М. Бартушка на пресс-конференции в среду.
По словам главы LG Cargo Эгидиюса Лазаускаса, локомотивы Siemens особенно важны для компании – они перевозят половину всех ее грузов.
"Мы конкурируем с железными дорогами других стран – Латвии и Польши. Поскольку грузы следуют из различных мест мира, для того, чтобы они следовали через Литву, мы должны быть более дешевыми, быстрыми, эффективными, чем другие", – сказал Э. Лазаускас.
Между тем, руководитель VLRD Альбертас Байоринас сказал, что компании ранее не доводилось ремонтировать западные локомотивы в таком объеме.
"Это большой вызов. До сих пор мы ремонтировали локомотивы, но западные локомотивы Siemens в таком объеме не делали", – отметил А. Байоринас.
М. Бартушка добавил, что ремонт 44 локомотивов собственными силами сэкономит 11 млн евро и обойдется почти в 35 млн евро, его планируется завершить к 2021 году
У Lietuvos gelezinkeliai в целом 199 локомотивов, из них 84 – магистральные.
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