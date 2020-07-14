Lietuvos gelezinkeliai купит за 200 млн евро новые пассажирские поезда

По словам главы LG Keleiviams Линаса Баужиса, производители получат приглашения представить новинки, дать рекомендации по техническим спецификациям. Потом будет объявлен конкурс, стоимость которого превысит 200 млн евро.
"Обновление парка пассажирского подвижного состава необходимо, потому что часть поездов технологически устарела, не соответствует современным привычкам в поездке, не приспособлена для лиц с индивидуальными потребностями", - сказал Л. Баужис для пресс-релиза.
Компания уточнила BNS, что предварительно планируеися приобрести около 35 поездов, однако точная цифра выяснится после консультаций. Часть составов будет электроподвижной, часть - дизель-поезда или гибридные.
Подписать договор о приобретении новых поездов намечается в конце следующего года. Предприятие будет приобретать поезда на свои средства и с привлечением финансирования Евросоюза.
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