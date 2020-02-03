По словам главы предприятия грузоперевозок LG Cargo Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) Эгидиюса Лазаускаса, такая возможность очень велика. Кроме того, он не исключает возможность объявления конкурса другого объема.
"Мы рассматриваем это (обращение в ЕК – BNS) как одну из возможностей. Есть директивы ЕС, у них есть четкие определения, и это одна из возможностей – получить объяснения от ведомств ЕС", – сказал BNS Э. Лазаускас.
"Это важный элемент, очень велика вероятность того, что будем выяснять и на уровне Еврокомиссии", – добавил он.
Э. Лазаускас подчеркнул, что грузовые перевозчики на рынках других стран не являются закупающими организациями, поэтому проблему должны решать ведомства ЕС.
На минувшей неделе LG Cargo было вынуждено окончательно остановить объявленный в прошлом году закрытый конкурс закупки 900 вагонов. Апелляционный и Вильнюсский окружной суды в прошлом году указали LG Cargo прекратить конкурс, поскольку он должен был быть публичным. На прошлой неделе Верховный суд Литвы отказался рассматривать жалобу компании.
Летом прошлого года СПЗ заявила, что дочерние предприятия Lietuvos gelezinkeliai, среди которых и LG Cargo, являются закупающими организациями, поэтому их конкурсы должны быть публичными.
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