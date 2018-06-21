В четверг правление Lietuvos energija одобрило программу увеличения среднесрочных несобственных ценных бумаг до 1,5 млрд евро для второй эмиссии "зелёных" облигаций, и утвердило обновленный базовый проспект, объявила компания.

Расчетная продолжительность облигаций составляет 7-12 лет, номинальная стоимость одной облигации составляет не менее 100 тыс. евро. Эмиссия будет распространяться в зависимости от рыночных условий.

Облигации будут листинговаться на фондовых биржах Люксембурга и Nasdaq Вильнюса, а в качестве дистрибьюторов Lietuvos energija выбрала банки BNP Paribas, J.P. Морган и SEB.

Первая эмиссия "зелёных" облигаций номинальной стоимости 300 млн. евро была выпущена в июле прошлого года. По 10-летним облигациям будут выплачивать по 2% годовых.

Lietuvos energija привлечёнными за "зелёные" облигации средствами финансировала инвестиции в ветроэнергетику, в повышение эффективности сети электрораспределения и в проекты по выработке энергии из отходов и биомассы.