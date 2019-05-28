Lietuvos energija покупает проект парка ветроустановок в Польше

Договор о покупке 100% ее акций дочернее предприятие группы Lietuvos energija renewables и IGE подписали 27 мая, сообщила группа.

Сумма сделки не раскрывается, сказал BNS менеджер Lietuvos energija по связям с общественностью Артурас Кятлерюс.

На общую инвестицию в проект Pomerania группа выделит 127 млн евро. 44 млн евро своему дочернему предприятию предоставит в кредит Lietuvos energija – договор ссуды подписан 28 мая. Из каких источников будет финансироваться оставшаяся часть инвестиции, А. Кятлерюс также не раскрыл.

Pomerania Invall развивает проект парка ветроустановок в Польше, его планирующаяся мощность составит 94 мегаватта. Строительные работы должны начаться во втором квартале этого года, а начать деятельность планируется в 2021 году.

В ноябре 2018 проект парка ветроустановок Pomerania успешно принял участие в аукционе поощрительных тарифов на обновляющиеся энергоресурсы в Польше и выиграл поощрительный тариф 214,98 злотого за мегаватт-час (около 50 евро за мегаватт-час) на 15 лет.

В ноябре прошлого года Lietuvos energija сообщила, что намерена приобрести проект парка ветроустановок мощностью около 50 мегаватт у польской компании по развитию парков солнечных и ветряных генераторов Wento.

Тогда предприятия подписали условный договор - по нему сделка должна быть завершена в этом году, после того, как будут успешно выполнены все предварительные условия. По словам А. Кятлерюса, сделка сейчас "в процессе", ее детали пока не обнародуются.

У Lietuvos energija есть цель до 2020 года получить в управление в Польше и странах Балтии 400 мегаватт мощностей по выработке "зеленой энергии". Глава Lietuvos energija Дарюс Майкштенас говорил, что Польша является для группы приоритетным рынком.