С марта Lidl Lietuva повышает зарплату работникам своих магазинов и работников находящегося в Каунасском районе центра логистики. Рост зарплат коснется 1400 человек.
© DELFI / Karolina Pansevič

В общей сложности компания Lidl Lietuva создала более 1700 рабочих мест, сказано в сообщении.

Зарплаты работников магазинов Lidl увеличатся на 5-7%. Зарплаты работников центра логистики станут больше на 7%.

К примеру, лояльные работники в одном из крупных магазинов страны будут зарабатывать "на бумаге" 4,4 евро в час. Это почти в два раза выше минимальной зарплаты. Лояльные работники центра логистики будут получать 5,2 евро в час "на бумаге".

"Зарплата - важная часть пакета для работника. Понимая это, мы хотим, чтобы зарплаты работников Lidl были одними из конкурентоспособных на рынке, – сказал гендиректор Lidl Lietuva Радостин Руссев-Пейне. – Кроме того, мы постоянно инвестируем в компетентность работников, повышение квалификации, соответственно вознаграждаем их за результаты и лояльность".

В прошлом году Lidl Lietuva инициировала оригинальный проект воспитания работников "Вызов глав магазина". Участники проекта в течение нескольких месяцев повышали квалификацию. 23 руководителя магазинов Lidl, которые успешно выполнили все задания, получили новые служебные магазины Audi.

В этом году эта программа будет расширена. На данный момент в Литве действует 35 магазинов Lidl.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Эксперты и политики: важно не подпустить к литовской нефти российские компании (99)

После того как польские компании высказали интерес к...

Польские компании интересуются добычей нефти в Литве (8)

9 марта в Литве с визитом находится премьер-министр...

Через 5 лет Вильнюс и Каунас объединит скоростная дорога (38)

Уже в скором времени в юго-восточной Литве будут...

Литовские железные дороги начинают восстановление участка путей в Реньге (4)

Контролируемая государством литовская...

Lidl сообщает о повышении зарплат (6)

С марта Lidl Lietuva повышает зарплату работникам своих...

TOP новостей

Эксперты и политики: важно не подпустить к литовской нефти российские компании (99)

После того как польские компании высказали интерес к...

Cтраны Балтии выступают против санкций ЕС в отношении Польши (8)

В пятницу в Вильнюсе премьеры Балтийских стран...

Мэр Вильнюса: напротив посольства России в Литве мог бы появиться мост Бориса Немцова (125)

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обсудил с российскими...

Через 5 лет Вильнюс и Каунас объединит скоростная дорога (38)

Уже в скором времени в юго-восточной Литве будут...

В престижную вильнюсскую школу пришлось вызывать полицию и врачей (17)

В редакцию портала DELFI обратился вильнюсец, который...