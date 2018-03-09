В общей сложности компания Lidl Lietuva создала более 1700 рабочих мест, сказано в сообщении.
Зарплаты работников магазинов Lidl увеличатся на 5-7%. Зарплаты работников центра логистики станут больше на 7%.
К примеру, лояльные работники в одном из крупных магазинов страны будут зарабатывать "на бумаге" 4,4 евро в час. Это почти в два раза выше минимальной зарплаты. Лояльные работники центра логистики будут получать 5,2 евро в час "на бумаге".
"Зарплата - важная часть пакета для работника. Понимая это, мы хотим, чтобы зарплаты работников Lidl были одними из конкурентоспособных на рынке, – сказал гендиректор Lidl Lietuva Радостин Руссев-Пейне. – Кроме того, мы постоянно инвестируем в компетентность работников, повышение квалификации, соответственно вознаграждаем их за результаты и лояльность".
В прошлом году Lidl Lietuva инициировала оригинальный проект воспитания работников "Вызов глав магазина". Участники проекта в течение нескольких месяцев повышали квалификацию. 23 руководителя магазинов Lidl, которые успешно выполнили все задания, получили новые служебные магазины Audi.
В этом году эта программа будет расширена. На данный момент в Литве действует 35 магазинов Lidl.
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