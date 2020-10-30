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Торговая сеть Lidl четвертый год подряд не будет работать на Рождество – 25 декабря - и в Новый год – 1 января.
В другие праздничные дни магазины Lidl закроются раньше. В Сочельник - 24 декабря в 18.30 ч. в канун Нового года - 31 декабря – в 20:30 ч. Во второй день Рождества - 26 декабря - все магазины сети Lidl будут работать с 9 до 20 ч.
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