В другие праздничные дни магазины Lidl закроются раньше. В Сочельник - 24 декабря в 18.30 ч. в канун Нового года - 31 декабря – в 20:30 ч. Во второй день Рождества - 26 декабря - все магазины сети Lidl будут работать с 9 до 20 ч.