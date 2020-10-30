aA
Торговая сеть Lidl четвертый год подряд не будет работать на Рождество – 25 декабря - и в Новый год – 1 января.
Lidl
Lidl

В другие праздничные дни магазины Lidl закроются раньше. В Сочельник - 24 декабря в 18.30 ч. в канун Нового года - 31 декабря – в 20:30 ч. Во второй день Рождества - 26 декабря - все магазины сети Lidl будут работать с 9 до 20 ч.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Перед длинными выходными президент Литвы просит жителей вести себя ответственно (9)

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу призвал...

Глава Минздрава Литвы просит отложить посещение могил и постоянно носить маски (9)

На фоне роста заболеваемости коронавирусом министр...

В Сантаришкской клинике не осталось свободных коек для больных COVID-19  отменяют некоторые плановые услуги (4)

В Литве быстро распространяется коронавирус ,...

Верига не исключает всеобщий карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом (13)

Mинистр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

СОГГ: после закрытия границы в Беларусь могут въезжать путешественники только некоторых категорий (185)

После того как Беларусь ограничила въезд легковых...

|Maža didelių žinių kaina