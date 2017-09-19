Пользователи интернета, обратив внимание на такую разницу в цене, не скрывали возмущения.
"Вывод – Литва самая богатая, ведь равняются на покупательную способность жителей", – писала женщина.
"Вывод такой: у нас дороже, потому что зарплаты ниже", – шутила другая.
"Что литовцы не зарабатывают", - спрашивал третий.
В интернете активно делятся фотографиями рекламы Lidl в разных странах. Разница очевидна.
Если в Литве кожаная куртка стоит 77 евро, в Германии и Ирландии - около 60 евро, в Дании – около 67 евро, в Швеции – 63 евро, в Великобритании – 56 евро, а в Польше - всего 54 евро, а значит, на 23 евро меньше, чем в Литве.
Похоже, что в рекламе новой коллекции Esmara by Heidi Klum участвует ряд известных в Литве людей.
Кожаную куртку и другую одежду из этой коллекции рекламирует и у себя на фейсбуке размещает исполнительница Ева Мацкявичене, ведущая телепередач Индре Каваляускайте-Моркунене, модель Каролина Мескино, ведущая Гинтаре Гурявичюте.
Однако пользователи интернета потребовали от сети объяснений разницы в цене. Кроме того, они заметили, что в Литве почему-то представлена не вся коллекция.
Представитель Lidl Lietuva Валерия Лебедева сказала DELFI, что в Литве куртка стоит дороже, поскольку местный рынок меньше, жителей немного.
"Одна из составляющих цены - расходы на логистику. Их, кроме прочего, обуславливает количество товаров, которое напрямую связано с возможностями реализации. Естественно, что они зависят от числа жителей конкретной страны и размера действующей здесь сети Lidl.
Кроме того, цены в магазинах Lidl в каждой стране устанавливают отдельно с учетом конкуренции. Во всех случаях мы следим, чтобы соотношение цены и качества на наши товары благоприятно выделялось на местном рынке", – сказала она.
Лебедева также признала, что в литовских магазинах Lidl можно найти не всю одежду из представленной коллекции.
"В каждой стране состав коллекций Lidl немного отличается. Это касается не только коллекции Esmara by Heidi Klum, но и других. Ассортимент зависит от того, товары какой категории пользуются наибольшим спросом, а наш опыт торговли обуславливает дальнейшие заказы", – заметила она.
Еврокомиссия проверит Ryanair на предмет нарушения прав пассажиров
В Брюсселе проверят, не нарушает ли Ryanair права...
Исследование: продукция известных производителей в Литве и Германии отличается по составу (30)
19 сентября Министерство сельского хозяйства Литвы...
Lidl признал: да, в Литве одежда дороже (27)
Та же куртка, но в литовских магазинах Lidl она на 10–23...
Klaipedos nafta начинает испытание распределительной станции СПГ (5)
Литовская компания Klaipedos nafta приступает к испытаниям...
Румынская компания планирует в Вильнюсе перерабатывать пластик (7)
Появление автоматических пунктов приема тары...
TOP новостей
Вопреки ожиданиям зарплаты тысяч работников не увеличились (15)
В начале июля вступил в силу новый Трудовой кодекс,...
На учениях "Запад-2017" боевой вертолет выпустил ракету в зрителей (ВИДЕО) (29)
На очередном этапе российско-белорусских военных...
Исследование: продукция известных производителей в Литве и Германии отличается по составу (30)
19 сентября Министерство сельского хозяйства Литвы...
Литва: предложения России о размещении миротворцев ООН в Украине неприемлемо (18)
Предложение России разместить миротворческие силы ООН...
Lidl признал: да, в Литве одежда дороже (27)
Та же куртка, но в литовских магазинах Lidl она на 10–23...