Литовский апелляционный суд 15 марта отклонил иск компании, поэтому в силе остается решение Вильнюсского окружного суда, запрещающее Lidl Lietuva продавать участок.

"Запись, запрещающая продавать участок, и получить документы на строительство, не ограничивает права компании больше, чем нужно. Сама компания Lidl Lietuva указывает, что не намерена продавать участок. Уже только это позволяет сделать вывод, что эта запись не нарушает его права", – сказано в постановлении.

Вильнюсская окружная прокуратура указала, что часть участка, на котором Lidl Lietuva планирует магазин, должна быть возвращена государству.

Прокуроры добиваются отмены документов, выданных на планирование и формирование участка, сделок между государством, компанией группы SEB Litectus и Lidl Lietuva, а также возвращения земли государству.

Прокуроры обратились в суд, защищая общественный интерес, поскольку подозревают, что в 2008 году незаконно разделили государственные участки земли, чтобы их могли приватизировать на льготных условиях: в 2014 г. безо всякого аукциона их приобрела компания Litectus.

В июне 2016 г. Вильнюсская мэрия утвердила проект формирования участка земли, объединив территории на ул. Ринктинес и Апкасу и, сформировав новый участок. Этот участок Litectus в августе 2016 г. продала Lidl Lietuva.

Lidl Lietuva планирует построить на этом участке магазин.