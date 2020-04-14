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Торговые сети Lidl и Rimi сообщают, что удлиняют время работы магазинов, между тем сети Maxima, Iki и Norfa их примеру пока следовать не намерены.
Lidl и Rimi удлиняют время работы, другие сети их примеру не следуют
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Rimi с 14 апреля удлиняет время работы 10 магазинов в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Паланге, а два магазина в Вильнюсе будут закрываться раньше только в воскресные дни.

"После того как несколько раз продлили карантин, покупатели уже привыкли к его условиям и стали реже ходить в магазины, кроме того, они ходят тогда, когда покупателей бывает меньше. Часть покупателей приходит рано утром или поздно вечером, а также ходит в магазины рядом с домом, в пригородах", – сказала представитель Rimi Lietuvа Ирина Миклене.

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Lidl удлинил время работы с 9 апреля – все магазины этой сети работают с 8 до 22 ч.

По словам главы сети Lidl Радостина Руссева-Пейне, сейчас ситуация нормализовалась, поток покупателей контролируется, люди хотят иметь больше возможностей.

Пресс-секретарь Norfа Дарюс Рилишкис сказал, что во время карантина сократилось время работы лишь небольшого количества их магазинов, в остальных случаях время работы только подкорректировано – магазины рано открываются и рано закрываются, этот порядок менять не будут пока действует карантин.

По словам представителя сети Maximа Эрнесты Дапкене, пока магазины будут работать с 9 до 20 ч.

Представитель Iki также сказал BNS, что пока время работы удлинять не планируют.

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