Латвия сообщила, что ее компания Ovostar ввезла из Украины небезопасные яйца, и их партию приобрела и продавала в Литве компания Lidl Lietuva.
Литовская служба отобрала образцы украинских яиц и других партий, однако в них сальмонеллы не обнаружено.
В целом в этом году были отобраны и исследованы 78 образцов яиц, но в них опасных бактерий не обнаружено.
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