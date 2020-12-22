Латвия сообщила, что ее компания Ovostar ввезла из Украины небезопасные яйца, и их партию приобрела и продавала в Литве компания Lidl Lietuva.

Литовская служба отобрала образцы украинских яиц и других партий, однако в них сальмонеллы не обнаружено.

В целом в этом году были отобраны и исследованы 78 образцов яиц, но в них опасных бактерий не обнаружено.