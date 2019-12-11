LG Cargo за три года перевезет 30 млн тонн грузов Achemos grupe

Это предусматривается в подписанном в понедельник и вступающем в силу в январе новом договоре, сообщила Lietuvos gelezinkeliai.
LG Cargo перевозила грузы концерна и до сих пор, однако это делалось в рамках отдельных соглашений с компаниями группы Achemos grupe.
LG Cargo будет предоставлять услуги компаниям концерна: Achema, Transachema, Agrochema, Agrochema plius компаниям Клайпедского порта Kroviniu terminalas, Centrinis Klaipedos terminalas и Klaipedos juru kroviniu kompanija (Klasco).
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