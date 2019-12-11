LG Cargo за три года перевезет 30 млн тонн грузов Achemos grupe

Дочерняя компания литовской группы железнодорожных компаний Lietuvos gelezinkeliai по перевозке грузов LG Cargo за три года планирует перевезти около 30 млн тонн грузов группы Achemos grupe, в которую входят завод удобрений, компании по торговле удобрениями, крупнейшая в Клайпеде стивидорная компания и прочие предприятия.
© Lietuvos geležinkeliai

Это предусматривается в подписанном в понедельник и вступающем в силу в январе новом договоре, сообщила Lietuvos gelezinkeliai.

LG Cargo перевозила грузы концерна и до сих пор, однако это делалось в рамках отдельных соглашений с компаниями группы Achemos grupe.

LG Cargo будет предоставлять услуги компаниям концерна: Achema, Transachema, Agrochema, Agrochema plius компаниям Клайпедского порта Kroviniu terminalas, Centrinis Klaipedos terminalas и Klaipedos juru kroviniu kompanija (Klasco).

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