LG Cargo откладывает планы приобретения грузовых вагонов

Такое решение принято после того, как Верховный суд Литвы (ВСЛ) во вторник отказался рассматривать жалобу Lietuvos gelezinkeliai и LG Cargo по поводу неблагоприятного для них решения Литовского апелляционного суда (ЛАС) прекратить этот конкурс.

Его процедуры были остановлены в конце июля 2019 года, когда в суд обратилась эстонская группа железнодорожных услуг Skinest Baltija.

"Вне всякого сомнения, мы будем выполнять решение суда. Поскольку это не открытые конкурсные закупки, нет и процедуры объявления о его прекращении. Конкурс остановлен и не будет возобновлен, он не будет проводиться", – сказал BNS Мантас Дубаускас.

"LG Cargo в апреле прошлого года сообщила, что планирует обновить парк вагонов и до 2020 года приобрести более 900 вагонов разных типов, предназначенных для перевозки щепы, зерна, а также полувагонов и платформ.

Однако теперь, по словам М. Дубаускаса, не ясно, когда будет объявлен новый конкурс.

"Сейчас мы хотим изучить приведенные ВСЛ аргументы. Все решения мы примем позже", – сказал М. Дубаускас.

ВСЛ 28 апреля отказался принять кассационную жалобу Lietuvos gelezinkeliai и LG Cargo, так как предприятия не обосновали утверждение, что суды более низких инстанций могли несправедливо решить дело, они также не указали проблему, имеющую важное решение для сформирования судебного прецедента.

Апелляционный суд и Вильнюсский окружной суд в прошлом году предписали LG Cargo прекратить конкурс. Как отмечали суды, он должен был быть открытым, потому что LG Cargo следует считать покупающей организацией.

Сейчас у LG Cargo парк из 8 тыс. вагонов.