Глава LG Cargo Эгидиюс Лазаускас сказал, что для того, чтобы принимать больше танкеров и перевозить нефть до белорусской границы, как LG Cargo, так и оператор портовых терминалов Klaipedos nafta должны внести изменения в некоторые процессы, чтобы увеличить мощности.

"Мы сами были в Беларуси и общались с БНК (Белорусской Нефтяной компанией – BNS), и они даже говорили о возможности заказывать по четыре судна ежемесячно. По этой причине, как нам, так и Klaipedos nafta следовало бы реорганизовать некоторые процессы, но это возможно", – сказал BNS Э. Лазаускас.

По его словам, реорганизация не была бы существенной.

В этом году белорусы уже импортировали через Клайпеду пять танкеров нефти, однако у БНК нет договора о постоянных поставках через Литвы.

Э. Лазаускас отмечает, что по поводу соглашения Беларуси и России по нефти, появляются противоречивые известия, но, по его словам, белорусы понимают важность диверсификации.

"Они также интенсивно закупают через украинские порты, используют нефтепровод. Пока не ясно, к чему мы придем", – сказал он.

В прошлом году LG Cargo перевезла в Клайпеду около 1,5 млн тонн белорусских нефтепродуктов, однако когда Россия по сути остановила поставки сырья этой стране, их экспортный поток сократился.

Ранее LG Cargo и Klaipedos nafta утверждали, что за год могли бы перевезти около 3 млн тонн нефти для белорусских заводов.

Ранее Беларусь заявляла о намерениях ежемесячно приобретать по два танкера нефти, даже если ее поставки по трубопроводу из России нормализуются. В марте в Клайпеду прибыли четыре танкера с нефтью для Беларуси, в январе - еще один.

Нефть поставляется новополоцкому НПЗ "Нафтан", в целом из российских портов Приморска и Усть-Луги через Клайпеду в этом году поставлено для Беларуси 400 тыс. тонн сырой нефти.