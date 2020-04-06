Глава LG Cargo Эгидиюс Лазаускас сказал, что для того, чтобы принимать больше танкеров и перевозить нефть до белорусской границы, как LG Cargo, так и оператор портовых терминалов Klaipedos nafta должны внести изменения в некоторые процессы, чтобы увеличить мощности.
"Мы сами были в Беларуси и общались с БНК (Белорусской Нефтяной компанией – BNS), и они даже говорили о возможности заказывать по четыре судна ежемесячно. По этой причине, как нам, так и Klaipedos nafta следовало бы реорганизовать некоторые процессы, но это возможно", – сказал BNS Э. Лазаускас.
По его словам, реорганизация не была бы существенной.
В этом году белорусы уже импортировали через Клайпеду пять танкеров нефти, однако у БНК нет договора о постоянных поставках через Литвы.
Э. Лазаускас отмечает, что по поводу соглашения Беларуси и России по нефти, появляются противоречивые известия, но, по его словам, белорусы понимают важность диверсификации.
"Они также интенсивно закупают через украинские порты, используют нефтепровод. Пока не ясно, к чему мы придем", – сказал он.
В прошлом году LG Cargo перевезла в Клайпеду около 1,5 млн тонн белорусских нефтепродуктов, однако когда Россия по сути остановила поставки сырья этой стране, их экспортный поток сократился.
Ранее LG Cargo и Klaipedos nafta утверждали, что за год могли бы перевезти около 3 млн тонн нефти для белорусских заводов.
Ранее Беларусь заявляла о намерениях ежемесячно приобретать по два танкера нефти, даже если ее поставки по трубопроводу из России нормализуются. В марте в Клайпеду прибыли четыре танкера с нефтью для Беларуси, в январе - еще один.
Нефть поставляется новополоцкому НПЗ "Нафтан", в целом из российских портов Приморска и Усть-Луги через Клайпеду в этом году поставлено для Беларуси 400 тыс. тонн сырой нефти.
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