"Приход Hilton в Литву - важное событие для туризма. Во-первых, это отмечает привлекательность данного направления. Во-вторых, такие международные бренды имеют дополнительную ценность, поскольку привлекают своих постоянных клиентов. В-третьих, Hilton во всем мире выделяется своей культурой обслуживания, что поднимет планку во всем секторе", - сказал глава Apex Alliance Hotel Management, которая будет управлять Hilton Garden Inn, Аугустинас Бараускас.

"Представителям бизнеса нужна качественная поездка: они рассчитывают на быстрое и слаженное обслуживание. С учетом потребностей таких клиентов, в 164-комнатной гостинице Hilton Garden Inn, будет размещен бизнес-комплекс LiveSquare с конференц-залами, Wi-Fi. Гостиница появится в стратегически удобном для наших клиентов месте, недалеко от правительственных организаций, бизнес-центров, посольств, парламента. Удобное местоположение поможет нашим клиентам экономить драгоценное время", - заметил Бараускас.