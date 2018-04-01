Будет ограничено движение на Шилутском шоссе из-за реконструкции ул. Памарё и прокладки дождевой канализации на ул. Мокиклос.

"Недовольство людей будет серьезным, поскольку их лишат возможности поехать из Клайпеды к морю", - констатировала вице-мэр Юдита Симонавичюте.

Представитель компании Lemminkainen Lietuva, которая отвечает за реконструкцию, представил 4 варианта решения проблемы движения, поскольку по прежнему пути будет ездить только общественный транспорт.

Планируют также закрыть на реконструкцию и пешеходную и велосипедную дорожку, проходящую рядом с ул. Памарё.

Реальные работы на ул. Памарё начнутся примерно через месяц. Сейчас Кретингское лесничество уже убирает мешающие работам деревья.

На вопрос, почему нельзя было оборудовать временную дорогу, представитель Lemminkainen Lietuva сказал, что такой возможности нет, поскольку дорогу расширяют всего на 2 м, а временный вариант не выдержит имеющиеся потоки.

Реконструкция ул. Памарё обойдется в 5,7 млн. евро.

Не меньше терпения потребует и замена дождевой канализации на участке ул. Мокиклос, кольце Сендварё и Шилутского шоссе. Работы продлятся с апреля по октября.