LET: электроэнергия в Литве в июле подорожала на 9,6%

В июле средняя цена на электроэнергию в литовской зоне торгов биржи электроэнергии Nord Pool составила 48,94 евро за мегаватт-час. В других странах Балтии цены были сходными: в Латвии – 48,95 евро за мегаватт-час, а в Эстонии – 48,92 евро за мегаватт-час.
За месяц электроэнергия подорожала во всех Балтийских странах: в Латвии цена выросла почти как в Литве (на 9,6%), а в Эстонии она увеличилась на 12,6%. За год в Литве и Латвии электроэнергия в среднем подешевела на 10,3%, а в Эстонии – на 9,5%.
В шведской, четвертой ценовой зоне (SE4) в июле цена на электроэнергию составила 37,34 евро за мегаватт-час.
"Разница в ценах на электроэнергию между Литвой и Швецией в июле составила 11,6 евро за мегаватт-час. Вероятно, что такая большая разница была обусловлена все еще меньшим, чем обычно, производством электроэнергии в Эстонии – по сравнению с июнем, оно снизилось еще на 2,8%", – отметил в пресс-релизе глава департамента бизнес-решений LET Мартинас Боратинскас.
LET утверждает, что меньшие объемы производства в Эстонии, скорее всего, повлияют на цену на электроэнергию в Балтийских странах и в августе.
Свое влияние на цены также окажет и меньшая пропускная способность ЛЭП с Латвией и Калининградской областью.
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