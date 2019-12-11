Фонд компании управления имуществом INVL Asset Management продал 4,3 гектара леса. Их приобрела компания Silvestica Green Forest Lithuania, которой уже принадлежат леса в Литве. Сумма сделки не разглашается, отмечает INVL Asset Management.
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Глава Silvestica Green Forest Lithuania, которой уже принадлежат 10 тыс. гектаров леса в Литве, Рикард Лехманн сказал, что приобретенный крупный лесной портфель состоит их хорошо ухоженных лесов, в которых преобладают ели, сосны и березы.

Ранее лесной фонд INVL Baltijos misku fondas I привлек со стороны 94 инвесторов 15 млн евро. Председатель Инвестиционного комитета фонда Мартинас Самулёнис сказал, что среднегодовая чистая внутренняя норма рентабельности фонда (англ. IRR) составила более 25%.

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По его словам, инвестиции в леса в Литве продолжатся, кроме того, планируется создание нового фонда, который будет инвестировать в леса и в земли сельхозназначения в Балтийских странах и в других государствах Евросоюза.

Silvestica Green Forest – это фонд, ориентированный на долгосрочные инвестиции в леса, предназначенный для институционных инвесторов. Созданный в 2017 году фонд инвестирует в леса в Швеции, Финляндии, Литве, Латвии и Эстонии. Ему принадлежат более 10 тыс. гектаров леса в Литве, а общий портфель достигает почти 50 тыс. гектаров.

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