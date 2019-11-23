Выписанные в Финляндии электронные рецепты действуют в Эстонии уже на протяжении десяти месяцев. Хотя количество назначенных финским врачом и выкупленных в Эстонии препаратов пока не очень большое, многие финские туристы стали во время визита в Таллинн также посещать аптеку, пишет Yle.
Vaistai
© Shutterstock

Уже более 5700 рецептов, выписанных врачом в Финляндии, были выкуплены в эстонских аптеках.

В Финляндии аптеки ежегодно продают 5-6 млн наименований рецептурных лекарств.

Назначенные врачом в Финляндии препараты можно также купить в Хорватии, однако там спрос на лекарства среди финнов не такой высокий.

Выплачиваемую Ведомством народных пенсий Kela компенсацию стоимости лекарства можно запросить после поездки в Эстонию.

rus.delfi.ee

Бизнес

В Вильнюсе и Таллине цены на горючее росли, в Риге не менялись

В Вильнюсе и Таллин е на прошедшей рабочей неделе цены...

Лекарственный туризм: финны все чаще привозят рецептурные лекарства из Эстонии

Выписанные в Финляндии электронные рецепты действуют...

C началом забастовки в Финляндии паромы Viking Line и Tallink останутся в портах

Судоходные компании Viking Line , Tallink Silja и Eckerö Line...

Внимательные потребители зафиксировали, как во время акции Jamam телевизор подорожал на 200 евро (64)

22 ноября в литовских торговых центрах Akropolis началась...

Столичный район с дешевым жильем, который жители все еще обходят стороной (11)

Столичный микрорайон Науининкай - один из районов, к...

TOP новостей

Работа в провинции литовских врачей не привлекает: нет желающих при зарплате 2000 евро (7)

На странице Варенской больницы в фейсбуке размещено...

Эйфория прошла: рейтинг президента Литвы снижается (95)

В ноябре рейтинг президента Литвы Гитанаса Науседы...

На дорогах Литвы в этом году погибло больше людей, чем в прошлом – кто виноват? (24)

Водители часто жалуются на поведение пешеходов, а...

В Литве отмечают День армии (40)

23 ноября в Литве отмечают 101-ую годовщину Литовской...

Каждый 10-й литовец выбрасывает по 50 евро в год: входите ли вы в их число? (17)

Вы считаете, что залог 10 евроцентов за тару - это...