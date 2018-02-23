СМИ Калининградской области сообщают об инвестиции литовского капитала в новый завод удобрений в размере 671 млн евро – один из акционеров литовской группы Achemos grupe и директоров "Неман Азота" Арунас Лауринайтис подписал с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым соглашение о сотрудничестве в строительстве завода минеральных удобрений, однако кто является основным инвестором, остается загадкой, поскольку литовская Achemos grupe утверждает, что у нее нет ничего общего с этим проектом, сообщила деловая газета Verslo zinios.
Arūnas Laurinaitis
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

По мнению А. Лауринайтитса, завод "Неман Азот" не должна стать серьезным конкурентом для производящей сходную продукцию литовской Achema, которая основную часть доходов получает не на литовском рынке, а за счет экспорта, поэтому географическая близость не может стать серьезны преимуществом "Азот Немана" против Achema.

Являющийся вице-президентом Конфедерации промышленников Литвы и председателем бизнес-совета по торгово-экономическому сотрудничеству Литвы с Россией А. Лауринайтис, планирует, что новые мощности в Калининградской области начнут действовать приблизительно через три года.

Он отметил, что завод в Калининградской области планирует реализовывать свою продукцию на российском рынке, немалую часть продукции адаптирует для экспорта, однако Литва не называется среди приоритетных рынков.

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