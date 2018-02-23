По мнению А. Лауринайтитса, завод "Неман Азот" не должна стать серьезным конкурентом для производящей сходную продукцию литовской Achema, которая основную часть доходов получает не на литовском рынке, а за счет экспорта, поэтому географическая близость не может стать серьезны преимуществом "Азот Немана" против Achema.

Являющийся вице-президентом Конфедерации промышленников Литвы и председателем бизнес-совета по торгово-экономическому сотрудничеству Литвы с Россией А. Лауринайтис, планирует, что новые мощности в Калининградской области начнут действовать приблизительно через три года.

Он отметил, что завод в Калининградской области планирует реализовывать свою продукцию на российском рынке, немалую часть продукции адаптирует для экспорта, однако Литва не называется среди приоритетных рынков.