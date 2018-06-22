"Я на литовском взморье не в первый раз, – сказал Ренарс, уговоривший приехать сюда своего друга Рудольфа. – Что нравится в Паланге? Здесь все на месте – и еда, и развлечения. Город небольшой, но ул. Й.Басанавичюса очень живая, здесь все удобно размещается. В Юрмале такой жизни нет. Пляжи здесь меньше, но здесь все равно лучше".

Они заметили, что их смешат жалобы литовцев на дороговизну.

"Те, кто думает, что здесь дорого, пусть поездят по миру, пусть приедут к нам в Юрмалу. Там вы намного больше потратите и на гостиницу, и на еду, и на развлечения", – сказал Ренарс.

Он сравнил – за гостиницу недалеко от моря он заплатил 80 евро за двое суток.

"У нас о таких ценах у моря и мечтать не приходится. Когда мы в последний раз ездили к морю в Латвии, платили 120 евро в сутки. До моря были куда дальше, хотя место было хорошее и красивое, но разница в цене значительная", – сказал мужчина.

По словам латышей, они любят активный отдых, Паланга для этого подходит.

"Мы заметили, что люди здесь более расслабленные, они активнее тех, кто отдыхает в Латвии. Там нет столько баров, на улицах не играет музыка, просто другое окружение", - сказал Ренарс.