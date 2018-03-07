Латвийский эксперт: Mego может прийти в Литву

Латвийская сеть розничной торговли Mego может прийти в Литву, чтобы расширить рынок, говорит глава Латвийской ассоциации торговых предприятий Хенрик Данусевич.
© Shutterstock nuotr.

Он не мог подтвердил данные источников BNS о том, что Mego собирается купить 17 магазинов сетей 7 Rimi и Iki в Литве.

"Я замечаю, что торговые сети в регионе Балтийских стран мигрируют с севера на юг и наоборот. Возможно, Mego намерена действовать во всем регионе (...), хочет получить рынок побольше и защитить свой оборот", - сказал Х. Данусевич BNS.

По его словам, вероятный приход Mego в Литву стал для него новостью. Он сказал, что это одна из крупнейших торговых сетей в Латвии, которая пока действует только в этой стране.

"Mego - крупнейший национальный игрок в Латвии, 100% латвийского капитала", - сказал Х. Данусевич.

В среду владелец сети розничной торговли Rimi - шведская ICA Gruppen сообщила, что компании Rimi Lietuva и Palink подписали договоры купли-продажи 17 магазинов, однако они вступят в силу после утверждения их Советом по конкуренции (антимонопольной службой Литвы - ред.)

Представитель шведской компании Олас Фернвалл сказал BNS, что компания пока не комментирует, с кем она подписала соглашение - по его словам, покупателей больше, чем один.

По информации источников BNS, что соглашение достигнуто с контролирующей латвийскую сеть Mego компанией Lenoka.

62% акций Lenoka принадлежит контролируемому Александром Бабенко латвийскому предприятию Gruodis, еще 18% акций принадлежит Дмитрию Карбанову, 10% - косвенно контролируемому Александром Морозом латвийскому предприятию Blizzard Holding, 10% - косвенно контролируемому Григорием Вовком латвийскому предприятию Blackrock Holding West.

Совет по конкуренции в середине октября прошлого года разрешил Rimi Lietuva купить управляющую сетью Iki компанию Palink с условием, что в течение не объявленных сроков третьим лицам будет отчуждено 17 магазинов обеих сетей (5 Rimi и 12 Iki) в Вильнюсском, Каунасском, Клайпедском и Панявежском округах.

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